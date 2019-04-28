У отца малыша, выжившего при взрыве в Магнитогорске, отобрали машину

Мужчина, предположительно, сел нетрезвым за руль и теперь не сможет сам забрать сына с реабилитации в Челябинске.

Отец выжившего при взрыве в Магнитогорске Вани Фокина на время лишился машины. Мужчина якобы сел за руль нетрезвым, чтобы переставить автомобиль во дворе. Но после жалобы очевидцев его поймали полицейские.

Как сообщает 31tv.ru, позже мужчина написал о случившемся в социальных сетях. Но сейчас на странице мужчины во "ВКонтакте" ничего подобного нет, кроме записи "Друзья, простите меня".

Между тем в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области информагентству Ura.ru подтвердили, что рано утром обнаружили в одном из магнитогорских дворов пьяного мужчину за рулём. На водителя был составлен административный протокол, материалы дела переданы в суд для принятия решения. Машина — на штрафстоянке.

Теперь Евгений Фокин не сможет на своей машине забрать семью с реабилитации в Челябинске. Маленький Ваня Фокин находится на лечении до третьего мая.

Напомним, 31 декабря 2018 года на улице Карла Маркса в Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд жилого дома, в результате чего погибло 39 человек. Спустя 35 часов из-под завалов спасли одиннадцатимесячного Ваню Фокина, пролежавшего всё это время в кроватке.

С малышом уже всё хорошо, он получал лечение в Москве. Лайф публиковал видео первых объятий отца с сыном после выписки. Сотрудники центра "Лидер", которые вытащили маленького Ваню, взяли над мальчиком шефство, а глава МЧС наградил спасателя, вытащившего ребёнка.