Ушаков заявил, что Россия поддерживает идею создания Большой Евразии

Россия считает выгодным образование Большой Евразии, которая включала бы ЕС, Евразийский союз и различные китайские инициативы. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в программе "Москва. Кремль. Путин".

— Нам выгодно, и мы считаем, что нужно стремиться к Большой Евразии, которая включает и Евросоюз, и наш Евразийский союз, и различные китайские инициативы, — подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, Москва философски относится к звучащим в СМИ мнениям о том, что проект "Один пояс — один путь" является неким поглощением всей планеты Китаем. Российская сторона считает данный форум отличной площадкой для обсуждения различных идей, подчеркнул он.

Ранее Владимир Путин сообщил, что Россия рассматривает возможность состыковки Северного морского пути с китайским Морским шёлковым путём.