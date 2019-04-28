Британия разрабатывает меры для противостояния России и Китаю

Так, подготовлен закон, который облегчает процесс выдворения из страны сотрудников иностранной разведки.

Британское правительство разрабатывает пакет мер в духе "новой холодной войны" для противостояния России и КНР. Об этом сообщает газета The Sunday Times.

Издание отмечает, что члены Кабмина Соединённого Королевства хотят изменить правила работы палаты лордов и обязать её членов раскрыть свои активы, которые связаны с Россией и Китаем. В планах также создать закон, с помощью которого можно будет выявлять шпионов, работающих в банках и других структурах Британии.

Уже, как сообщается, разработано законодательство, которое облегчает процесс выдворения из страны сотрудников иностранной разведки, даже несмотря на то, что они находятся на территории страны на законных основаниях. В частности, планируется выдворить сотрудников корпорации Huawei, которые создают в Британии мобильную связь пятого поколения.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй разрешила компании Huawei участвовать в создании связи пятого поколения, несмотря на предупреждения США о возможности угрозы национальной безопасности.

Американская прокуратура уже начала уголовное расследование против Huawei по подозрению в краже коммерческой информации партнёров.