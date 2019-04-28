Папа римский поздравил православных христиан с Пасхой

Римско-католическая церковь отметила религиозный праздник в воскресенье, 21 апреля.

Папа римский Франциск во время своей традиционной воскресной проповеди поздравил православных верующих с Пасхой.

— Искренние поздравления нашим братьям и сёстрам из Восточных церквей, которые сегодня, следуя юлианскому календарю, отмечают Пасху. Пусть Господь дарует вам радость и мир, — передаёт ТАСС слова понтифика.

Римско-католическая церковь отметила религиозный праздник в воскресенье, 21 апреля. Тогда в своём обращении к католикам папа римский пожелал мира и стабильности странам, где продолжаются вооружённые конфликты и гуманитарные проблемы.