Папа римский поздравил православных христиан с Пасхой

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Папа римский поздравил православных христиан с Пасхой

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Папа римский Франциск. Фото: © РИА Новости/Александр Имедашвили

Римско-католическая церковь отметила религиозный праздник в воскресенье, 21 апреля.

Папа римский Франциск во время своей традиционной воскресной проповеди поздравил православных верующих с Пасхой.

Искренние поздравления нашим братьям и сёстрам из Восточных церквей, которые сегодня, следуя юлианскому календарю, отмечают Пасху. Пусть Господь дарует вам радость и мир, — передаёт ТАСС слова понтифика.

Римско-католическая церковь отметила религиозный праздник в воскресенье, 21 апреля. Тогда в своём обращении к католикам папа римский пожелал мира и стабильности странам, где продолжаются вооружённые конфликты и гуманитарные проблемы.

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