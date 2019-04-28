В Кремле назвали работу США по КНДР вмешательством не в свой регион

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В Кремле назвали работу США по КНДР вмешательством не в свой регион

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Фото: © РИА "Новости" / Виталий Аньков

Кремль считает вмешательством не в свой регион, когда Соединённые Штаты занимаются проблемой Северной Кореи. Об этом в программе "Москва. Кремль. Путин" заявил пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков.

Он отметил, что КНДР является приграничной страной для России.

И когда мы занимаемся Северной Кореей — мы занимаемся своим регионом, а когда американцы занимаются Северной Кореей — они занимаются нашим регионом, — сказал он.

Напомним, 25 апреля на острове Русский во Владивостоке состоялась историческая встреча президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Глава российского государства остался доволен итогами переговоров, которые, по его мнению, прошли в дружеской атмосфере. Северокорейский лидер также пожелал России процветания и подарил Путину меч, который "олицетворяет силу".

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