В Кремле назвали работу США по КНДР вмешательством не в свой регион

Кремль считает вмешательством не в свой регион, когда Соединённые Штаты занимаются проблемой Северной Кореи. Об этом в программе "Москва. Кремль. Путин" заявил пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков.

Он отметил, что КНДР является приграничной страной для России.

— И когда мы занимаемся Северной Кореей — мы занимаемся своим регионом, а когда американцы занимаются Северной Кореей — они занимаются нашим регионом, — сказал он.

Напомним, 25 апреля на острове Русский во Владивостоке состоялась историческая встреча президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Глава российского государства остался доволен итогами переговоров, которые, по его мнению, прошли в дружеской атмосфере. Северокорейский лидер также пожелал России процветания и подарил Путину меч, который "олицетворяет силу".