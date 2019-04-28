Путин вручит пяти россиянам звёзды Героев труда

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Путин вручит пяти россиянам звёзды Героев труда

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Фото: © Kremlin.ru

Среди удостоенных почётной награды — народный артист СССР Василий Лановой и адыгский писатель Исхак Машбашев.

Президент Владимир Путин завтра, 29 апреля, в Кремле вручит звёзды пяти россиянам, получившим звание Героев труда Российской Федерации. О ежегодной церемонии сообщает пресс-служба Кремля.

Медаль из рук главы государства получат народный артист СССР Василий Лановой, адыгский поэт и писатель Исхак Машбашев, сотрудник "Южморрыбфлота" Сергей Антонов, работница ОАО "РЖД" Ольга Бочкарёва, а также генеральный директор "Красного Сормова" Николай Жарков.

Советская награда Героя труда была воссоздана в 2013 году. Церемония вручения звезды проходит ежегодно и традиционно приурочена к отмечаемому в России 1 Мая Дню труда.

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