Путин вручит пяти россиянам звёзды Героев труда

Президент Владимир Путин завтра, 29 апреля, в Кремле вручит звёзды пяти россиянам, получившим звание Героев труда Российской Федерации. О ежегодной церемонии сообщает пресс-служба Кремля.
Медаль из рук главы государства получат народный артист СССР Василий Лановой, адыгский поэт и писатель Исхак Машбашев, сотрудник "Южморрыбфлота" Сергей Антонов, работница ОАО "РЖД" Ольга Бочкарёва, а также генеральный директор "Красного Сормова" Николай Жарков.
Советская награда Героя труда была воссоздана в 2013 году. Церемония вручения звезды проходит ежегодно и традиционно приурочена к отмечаемому в России 1 Мая Дню труда.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени