Прямая трансляция: Великая Пасхальная вечерня в храме Христа Спасителя

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Прямая трансляция: Великая Пасхальная вечерня в храме Христа Спасителя

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Патриарх Кирилл проводит торжественную вечернюю службу первого дня Пасхи. Всю неделю верующие прославляют воскрешение Христа.

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