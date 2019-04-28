Отец Ассанжа уверен, что Эквадор обменял его сына на кредит от МВФ

Джон Шиптон, отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого власти Эквадора выдали британской полиции, считает, что президент Эквадора Ленин Морено выменял его сына на кредит от Международного валютного фонда (МВФ).
В интервью в передаче "60 минут" на телеканале "Австралия 9" Шиптон отметил, что у Эквадора нет валюты, им приходится использовать американский доллар и нет возможности получить кредит от МВФ, пока это не одобрит США.
— Соединённые Штаты были полны решимости разрушить его жизнь при любой возможности. Они хотят продемонстрировать, что издатели и разоблачители будут уничтожены, — заявил отец Ассанжа, добавив, что Джулиана выставляют злодеем, а не героем свободы слова.
Когда Ассанжа вывели полицейские из дипломатического представительства Эквадора в Лондоне, отец не узнал его, заявив, что в свои 74 года он выглядит лучше. Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что решение выдать Ассанжа было принято после того, как основатель WikiLeaks многократно собирал в посольстве хакеров и передавал им указания от своих спонсоров. Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа назвал нынешнего главу государства коррумпированным предателем.
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