Апрель в Москве побил почти вековой рекорд по сухости

Метеорологи отмечают, что дефицит осадков может привести к росту пожароопасности в столичном регионе.

Апрель 2019 года в Москве признан самым сухим за последний век. С начала месяца столичная метеостанция ВДНХ зафиксировала лишь 8,6 мм осадков, сообщает "Интерфакс". Для этого весеннего месяца считается нормальным показатель в 44 мм осадков.

Восемь миллиметров осадков в апреле выпадало только в 1920 и 1921 годах. Получается, апрель 2019 года побил почти вековой рекорд.

Добавим, что до конца месяца дождей в Москве не ожидается. Метеорологи отмечают, что дефицит осадков может привести к росту пожароопасности в столичном регионе.

Вместе с тем следующая рабочая неделя начнётся с заморозков.