Генеральная уборка в Москве закончится к лету

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Генеральная уборка в Москве закончится к лету

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Коммунальщики сейчас моют городские дороги и тротуары, а также чистят памятники и фасады зданий.

Традиционная весенняя генеральная уборка будет продолжаться в столице ещё один месяц, за который коммунальные службы наведут чистоту во всём городе. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— В апреле дорожные службы несколько раз промывают специальным шампунем все городские дороги и тротуары, чистят памятники, моют фасады зданий во всех районах столицы. К лету Москва засияет чистотой, — рассказал градоначальник в "Твиттере".

Ранее сообщалось о завершении весенней уборки в Московском метрополитене. 19 тысяч сотрудников чистили столичную подземку к летнему сезону по ночам, чтобы не доставлять неудобства пассажирам.

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