Генеральная уборка в Москве закончится к лету

Коммунальщики сейчас моют городские дороги и тротуары, а также чистят памятники и фасады зданий.

Традиционная весенняя генеральная уборка будет продолжаться в столице ещё один месяц, за который коммунальные службы наведут чистоту во всём городе. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В Москве продолжается генеральная уборка. В апреле дорожные службы несколько раз промывают специальным шампунем все городские дороги и тротуары. Чистят памятники, моют фасады зданий во всех районах столицы. К лету Москва засияет чистотой. #веснавгороде pic.twitter.com/1AWw9uSNks — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 28 апреля 2019 г.

— В апреле дорожные службы несколько раз промывают специальным шампунем все городские дороги и тротуары, чистят памятники, моют фасады зданий во всех районах столицы. К лету Москва засияет чистотой, — рассказал градоначальник в "Твиттере".

Ранее сообщалось о завершении весенней уборки в Московском метрополитене. 19 тысяч сотрудников чистили столичную подземку к летнему сезону по ночам, чтобы не доставлять неудобства пассажирам.