Песков рассказал, почему Китай проявляет осторожность в отношениях с Россией

По мнению представителя Кремля, российско-китайским отношениям нужно дать время на развитие.

Китай проявляет осторожность в отношениях с Россией из-за санкций, действующих против РФ. Об этом в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, осторожность китайских партнёров не означает то, что они являются сторонниками этих санкций. Песков также добавил, что российско-китайским отношениям нужно дать время на развитие.

Ранее президент России Владимир Путин по итогам своего визита в Пекин в очередной раз подчеркнул, что Китай является стратегическим партнёром РФ. Также глава государства выделил главное в поездке.