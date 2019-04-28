В России выросла стоимость аренды квартир

К примеру, однокомнатная в Москве обойдётся в 38 тысяч рублей в месяц, в Челябинске — в одиннадцать тысяч.

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в России доросла до 15,8 тысячи рублей, пишет "Коммерсант". Это на 4% выше, чем год назад.

Самый быстрый показатель роста стоимости аренды — в Москве. Сейчас однокомнатные квартиры в столице сдают в среднем почти за 37,7 тысячи рублей в месяц, что на 12% больше, чем в апреле 2018 года.

Риелторы объясняют: для большинства собственников их квартиры — основной источник дохода. Они повышают ставки, реагируя на рынок.

В регионах стоимость аренды жилья тоже резко увеличивается. Заметнее всего за последний месяц она подорожала в Новосибирске. Там за съём однокомнатной просят в среднем 20,5 тысячи рублей. А в Челябинске квартиру можно снять в среднем за 11,1 тысячи рублей в месяц.

Ранее риелторы назвали районы Москвы, где можно дёшево снять квартиру.