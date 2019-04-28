На пост президента Казахстана претендуют девять человек

Центральный избирательный комитет республики завершил приём документов от кандидатов.

В Центризбирком Казахстана девять человек подали документы для регистрации кандидатами в президенты. Этот этап избирательной кампании завершён.

— Установленные законодательством документы в Центральную избирательную комиссию представили девять республиканских объединений, в том числе четыре политические партии, — передаёт ТАСС слова председателя ЦИК Казахстана Константина Петрова.

Напомним, в конце марта Нурсултан Назарбаев, который возглавлял страну почти 30 лет, сложил свои полномочия. Временным лидером страны стал Касым-Жомарт Токаев. Досрочные выборы президента пройдут в Казахстане 9 июня. Правительство Казахстана намерено выделить 24,8 миллиона долларов из государственной казны для проведения выборов.