На пост президента Казахстана претендуют девять человек

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На пост президента Казахстана претендуют девять человек

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Фото: © Pixabay

Центральный избирательный комитет республики завершил приём документов от кандидатов.

В Центризбирком Казахстана девять человек подали документы для регистрации кандидатами в президенты. Этот этап избирательной кампании завершён.

Установленные законодательством документы в Центральную избирательную комиссию представили девять республиканских объединений, в том числе четыре политические партии, — передаёт ТАСС слова председателя ЦИК Казахстана Константина Петрова.

Напомним, в конце марта Нурсултан Назарбаев, который возглавлял страну почти 30 лет, сложил свои полномочия. Временным лидером страны стал Касым-Жомарт Токаев. Досрочные выборы президента пройдут в Казахстане 9 июня. Правительство Казахстана намерено выделить 24,8 миллиона долларов из государственной казны для проведения выборов.

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