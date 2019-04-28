Цирк дю Солей поменяет костюмы для шоу в Саудовской Аравии

Одеяния гимнастов и акробатов придётся сделать более закрытыми, с учётом местной культуры.

Цирк дю Солей впервые отправится на гастроли в Саудовскую Аравию и ради этого готов подготовить специальные, более скромные костюмы. Об этом рассказал представитель всемирно известного канадского цирка Зеф Гонсалес.

— У нас запланировано более 45 выступлений в нескольких городах Саудовской Аравии в течение шести недель в ноябре... Скорее всего, придётся сделать костюмы гимнастов и акробатов более закрытыми, с учётом специфики королевства, — цитирует его РИА "Новости".

По словам Гонсалеса, сейчас цирковая труппа впервые гастролирует в соседнем с Саудовской Аравией Катаре с шоу "Баззар". Перед началом тура артисты предстали перед специальной комиссией, которая впоследствии внесла некоторые коррективы в программу шоу. В частности, некоторым девушкам пришлось надеть лосины под юбки.

К слову, 19 апреля в Москве состоялась премьера грандиозного шоу Cirque du Soleil "Торук. Первый полёт" по мотивам культового фильма Джеймса Кэмерона "Аватар". Лайфу удалось побывать за кулисами и узнать, как создаётся волшебство.