Миллер заявил, что Китай интересуется поставками газа из России в большем объёме

Речь идёт об объёме, который превышает цифры, установленные в действующем контракте.

Китай интересуется большими поставками газа из России. Об этом в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

— Наши китайские партнёры проявляют большой интерес к увеличению объёмов поставок сверх тех объёмов, которые у нас зафиксированы в тридцатилетнем контракте, — сказал Миллер.

Контракт о поставках голубого топлива из России в Китай был подписан в мае 2014 года. Он заключён на 30 лет, и согласно документу предполагается поставка 38 миллиардов кубометров газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири".