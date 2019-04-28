Байдена назвали самым вероятным кандидатом в президенты от демократов

17% представителей партии заявили, что готовы поддержать на голосовании именно его.

The Washington Post и ABC News провели опрос по поводу кандидатов в президенты США от демократов. Они опросили по телефону членов партии и её сторонников, чтобы выявить возможных лидеров будущей гонки.

В опросе принял участие 1001 человек. Из них 17% заявили, что поддержат бывшего вице-президента США Джо Байдена. У Берни Сандерс 11% сторонников. В поддержку других демократов высказались меньше 5%. Степень погрешности опроса — 3,5%.

Ещё один опрос на тему предстоящих выборов недавно провела газета The Hill. По данным исследования, Джо Байдена поддержат больше граждан, чем действующего американского лидера Дональда Трампа.

Президентские выборы в США запланированы на ноябрь 2020 года.