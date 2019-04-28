Названы самые популярные автомобили бизнес-класса в России

За минувший месяц в стране было продано 4724 подобных седана, что на 9,4% больше показателей прошлого года.

Самым популярным автомобилем бизнес-класса в России в марте стала японская Toyota Camry, на которой за этот месяц остановили выбор 2743 человека. Рейтинг опубликовал "Автостат".

Примечательно, что на "японца" пришлось больше половины продаж за март — всего за это время в России купили 4724 новых седана бизнес-класса. Этот показатель, к слову, на 9,4% превышает прошлогодние объёмы. На втором месте оказался немецкий Mercedes-Benz E-Class (684 проданных авто). На третьем расположился ещё один немец — BMW 5-Series (632 единицы).

В мартовский топ-10 также попали KIA Stinger, Skoda Superb, Lexus ES, Genesis G70, Mercedes-Benz CLS-Class, Volvo V90.

Ранее аналитики составили рейтинг российских регионов, которые лидируют по продажам новых легковых автомобилей по итогам первого квартала 2019 года.