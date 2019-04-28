В парках Москвы откроют летний сезон 1 мая

В этот день для горожан организуют массовый заезд на роликах, мастер-классы по актёрскому мастерству и концерты.

В столичных парках 1 мая откроется летний сезон. В честь этого дня 30 парков Москвы подготовили особую развлекательную программу.

— В день открытия летнего сезона на парковых сценах выступят уличные артисты — танцоры, актёры, певцы и музыканты. Особую программу подготовили не только для взрослых, но и для детей, — сообщается на сайте мэра Москвы.

Также в Саду имени Баумана гости смогут создать музыкальные инструменты из свежих фруктов, в "Сокольниках" проведут массовый заезд на роликах, а в Воронцовском парке организуют мастер-классы по актёрскому мастерству.

Ранее Лайф сообщал, что глава Мариинки высказался о строительстве парка в центре Петербурга.