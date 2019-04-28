В Германии заметили усиление ультраправых группировок

Мониторинг их деятельности в ФРГ с каждым годом становится всё более трудоёмким.

Власти Германии обратили внимание, что в стране окрепли движения ультраправых активистов. Федеральное ведомство по охране немецкой конституции подготовило конфиденциальный доклад на эту тему, однако с ним смогли ознакомиться журналисты газеты Welt am Sonntag.

В документе сказано, что некоторые сторонники правых движений способны на террористические акты и другие экстремистские действия. Большинство лиц, которые придерживаются такой идеологии, это мужчины до 30 лет, и большинство из них никогда не привлекали внимания правоохранительных органов страны.

Главной причиной популярности таких идей в радикальной форме авторы доклада называют прибытие в страну большого количества беженцев-мусульман.

В германском городе Хемниц в начале осени прошлого года прошла массовая акция протеста праворадикалов после убийства мигрантами 35-летнего немца. В акции пострадало 18 человек, сотни были задержаны полицией.

На встрече с жителями Хемница канцлер ФРГ Ангела Меркель согласилась, что допустила ошибки в миграционной политике.