Си Цзиньпин оказался поклонником "Игры престолов"

На одной из встреч китайский лидер обратился к гостям с призывом не допустить, чтобы мир "скатился в беспорядочную войну семи королевств Вестероса".

Председатель КНР Си Цзиньпин оказался поклонником культового сериала "Игра престолов". Как сообщает South China Morning Post, на одном из мероприятий в Пекине политик показал, что в курсе происходящих в саге событий.

— Мы должны сделать так, чтобы мир, в котором мы живём, не скатился в беспорядочную войну семи королевств Вестероса, — обратился китайский лидер к гостям.

По данным издания, любовь Си Цзиньпина к "Игре престолов" разделяет и премьер-министр КНР Ли Кэцян. Однако якобы из-за плотного графика оба политика смотрят особенную, укороченную версию сериала.

Ранее Лайф предупредил, что песня Jenny of Oldstones от группы Florence + the Machine из второй серии финального сезона "Игры престолов" содержит спойлер.