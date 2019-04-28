Си Цзиньпин оказался поклонником "Игры престолов"

Председатель КНР Си Цзиньпин оказался поклонником культового сериала "Игра престолов". Как сообщает South China Morning Post, на одном из мероприятий в Пекине политик показал, что в курсе происходящих в саге событий.
— Мы должны сделать так, чтобы мир, в котором мы живём, не скатился в беспорядочную войну семи королевств Вестероса, — обратился китайский лидер к гостям.
По данным издания, любовь Си Цзиньпина к "Игре престолов" разделяет и премьер-министр КНР Ли Кэцян. Однако якобы из-за плотного графика оба политика смотрят особенную, укороченную версию сериала.
Ранее Лайф предупредил, что песня Jenny of Oldstones от группы Florence + the Machine из второй серии финального сезона "Игры престолов" содержит спойлер.
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