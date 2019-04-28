В Раде потребовали, чтобы Россия не выдавала паспорта жителям Донбасса

По мнению Ирины Геращенко, заявления о готовности выдавать гражданство всем жителям Незалежной является попыткой нагнетать ситуацию.

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко потребовала, чтобы в России отменили указ о выдаче гражданства РФ жителям ДНР и ЛНР. Об этом она написала на своей странице в "Фейсбуке".

Также, по её мнению, заявление о готовности выдавать гражданство всем жителям Украины является попыткой нагнетать ситуацию и создавать неблагоприятный фон перед первой встречей с избранным президентом Незалежной.

Кроме того, она добавила, что перезагрузка не должна происходить за счёт Украины, а также, что Киев выполнил свою часть политического блока минских соглашений, приняв соответствующие законы. Их выполнение Геращенко возложила на посредника — Россию.

Напомним, что ранее на этой неделе президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке получения российских паспортов жителями Луганской и Донецкой Народных Республик. Позднее глава государства заявил, что РФ может упростить выдачу гражданства жителям Украины.