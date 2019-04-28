Украинец угрожал на Пасху взорвать все церкви и синагоги Киева

В частности, злоумышленник сообщил о минировании Владимирского кафедрального собора.

В Киеве задержали мужчину, который угрожал на Пасху взорвать все церкви и синагоги в украинской столице. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

— Позвонил неизвестный и сообщил, что заминирован Владимирский кафедральный собор, а также добавил, что на Пасху все храмы, церкви и синагоги в Киеве будут подорваны, — уточняется в сообщении.

Сразу после этого к зданию Владимирского собора выехали оперативники, которые установили, что информация о минировании была ложной. Против украинца было возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности". Злоумышленника вскоре после звонка задержали.

Ранее сообщалось, что неизвестный два дня подряд сообщал о минировании здания Верховной рады.