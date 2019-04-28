Девушка-боец ММА избила извращенца

Спортсменка надеется, что он сядет в тюрьму, поскольку подобная ситуация могла произойти не только с ней, но и с "чьей-то дочерью или внучкой".

Девушка-боец ММА Джойс Виейра избила мужчину, который, по её мнению, изображал перед ней половой акт — удовлетворял своё влечение. Об этом сообщает Daily Mirror.

MMA fighter speaks out after punching man who 'performed sex act' during photo shoot https://t.co/pXWaujR8Ms pic.twitter.com/GLK7IsIbGf — Mirror Fighting 🥊 (@MirrorFighting) 26 апреля 2019 г.

Инцидент произошёл в то время, когда спортсменка прогуливалась по одному из пляжей Бразилии. Она увидела, что мужчина делал непристойные жесты, но не растерялась и нанесла удар. Впоследствии нарушителя арестовали, но после получения показаний отпустили.

Виейра позднее сообщила, что это могло произойти не только с ней, а с "чьей-то дочерью или внучкой". Она отметила, что увиденное может травмировать.

— Мне очень хочется, чтобы он сел в тюрьму, — сказала боец женского ММА.

Ранее сообщалось, что москвичка избила двух девушек у входа в Burger King.