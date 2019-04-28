В Совфеде оценили планы бундестага оказать "устрашающее воздействие" на Россию

Сенаторы считают абсурдными попытки связать вопрос урегулирования конфликта на востоке Украины с оказанием давления на РФ.

Стратегия по Донбассу должна быть направлена на защиту "политических, социально-экономических и гражданских прав" населения региона, а не на оказание "устрашающего воздействия" на Россию. Об этом заявил РИА "Новости" сенатор Константин Косачёв, комментируя резолюцию Свободной демократической партии Германии (СвДП) по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Парламентарий считает, что в бундестаге намерены оказывать значительное давление на жителей ДНР и ЛНР, но их "запугать невозможно" — им просто некуда отступать. У немецкой стратегии нет ни малейших перспектив, уверен Косачёв.

Его мнение разделяет сенатор Олег Морозов. Он считает абсурдными попытки связать вопрос урегулирования конфликта в Донбассе с оказанием давления на Россию. Реализация нового плана приведёт лишь к эскалации напряжённости, а единственный путь разрешения ситуации — в выполнении Минских соглашений, убеждён он.

В Госдуме также считают, что немецкая стратегия может усилить напряжённость в регионе. Так, депутат Дмитрий Новиков призвал членов СвДП успокоиться.

Ранее сообщалось, что в бундестаге предложили новый план по урегулированию ситуации в Донбассе. Документ под названием "Миру на Украине нужен новый импульс" подразумевает оказание "устрашающего воздействия" на Россию.