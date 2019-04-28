Пассажиры "Уральских авиалиний" улетели из Москвы в Париж с посадкой в Калуге

Недовольные этим клиенты перевозчика теперь намереваются подать на авиаперевозчика в суд.

Самолёту "Уральских авиалиний", выполнявшему полёт из Москвы в Париж, пришлось приземлиться по пути в Калуге. Как выяснилось, это случилось из-за ограничения полётов между аэропортами российской столицы и Францией. Об этом рассказали РИА "Новости" в пресс-службе авиакомпании.

— Для обеспечения рейса было принято решение выполнить его с посадкой в Калуге, для чего авиакомпания получила однократное разрешение от властей Франции, — сообщили в "Уральских авиалиниях."

О странном манёвре самолёта сообщила ранее на своей странице в Facebook генеральный директор PR-агентства AG Loyalty Наталья Максвелл-Джексон. По её словам, пассажиры собираются подать коллективный иск к авиаперевозчику, ведь во всех билетах указано, что длительность полёта Москва — Париж составляет 3 часа 45 минут, и нет упоминания о пересадках.

О том, что "Уральским авиалиниям" выдали разрешение на рейсы из Жуковского в Европу, Лайф сообщал ранее.