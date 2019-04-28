Болтон заявил, что США и Россия продолжают консультации по КНДР

Он также напомнил, что проблему недавно обсуждали американский и японский лидеры.

Соединённые Штаты и Россия продолжают консультации по проблеме денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил советник американского президента Джон Болтон.

— Шестисторонний формат не принёс результатов в прошлом, но это не означает, что мы не консультируемся с другими странами, — сказал он.

Болтон добавил, что недавно Дональд Трамп обсуждал эту проблему с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, консультации по поводу денуклеаризации проводятся также с Китаем и Южной Кореей.

В то же время советник Трампа напомнил, что американский лидер рассматривает возможность проведения третьего саммита с Ким Чен Ыном.

Напомним, 25 апреля на острове Русский во Владивостоке состоялась историческая встреча президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Глава российского государства остался доволен итогами переговоров, которые, по его мнению, прошли в дружеской атмосфере. Северокорейский лидер также пожелал России процветания и подарил Путину меч, который "олицетворяет силу".

Также сообщалось, что Ким Чен Ын пригласил президента РФ в КНДР и отметил роль СССР в освобождении Кореи.