Машина влетела в зрителей во время дрифт-шоу в Орле — видео

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Машина влетела в зрителей во время дрифт-шоу в Орле — видео

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В Орле на мероприятии, посвящённом открытию автомобильного сезона, водитель ВАЗа во время дрифта не справился с управлением и влетел в толпу зрителей. Как сообщили в областном УМВД, ЧП произошло 27 апреля на территории торгового комплекса "Гринн" на Кромском шоссе.

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В результате наезда пострадал 18-летний зритель. По данным местных СМИ, молодого человека госпитализировали с переломами обеих ног. Больше никто не пострадал. Предварительной причиной ЧП называется отказ тормозов у автомобиля.

Ранее сообщалось, что в Германии произошло массовое ДТП с участием более 50 машин. Пострадало 25 человек.

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