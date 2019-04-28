Машина влетела в зрителей во время дрифт-шоу в Орле — видео

В Орле на мероприятии, посвящённом открытию автомобильного сезона, водитель ВАЗа во время дрифта не справился с управлением и влетел в толпу зрителей. Как сообщили в областном УМВД, ЧП произошло 27 апреля на территории торгового комплекса "Гринн" на Кромском шоссе.

В результате наезда пострадал 18-летний зритель. По данным местных СМИ, молодого человека госпитализировали с переломами обеих ног. Больше никто не пострадал. Предварительной причиной ЧП называется отказ тормозов у автомобиля.

Ранее сообщалось, что в Германии произошло массовое ДТП с участием более 50 машин. Пострадало 25 человек.