Завтра в Москве ограничат движение из-за репетиции парада

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Завтра в Москве ограничат движение из-за репетиции парада

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Фото: mos.ru

В понедельник, 29 апреля, в Москве ограничат движение общественного транспорта и перекроют несколько улиц в центре. Также будет 4 мая. В эти дни в столице будут репетировать Парад Победы.

Схемы проезда изменятся на более 40 маршрутах автобусов и троллейбусов. Подробно об изменениях рассказано на сайте мэра столицы.

Изменения на большинстве маршрутов автобусов будут действовать с 15:30 до окончания мероприятия. Однако это коснётся и некоторых ночных маршрутов.

В этом году на параде 9 Мая ожидается новинка — кабриолеты Aurus.

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