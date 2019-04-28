Посетитель кафе в Зеленограде устроил стрельбу

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Посетитель кафе в Зеленограде устроил стрельбу

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Фото: © Pixabay

Сотрудники полиции задержали правонарушителя. Потерпевший отказался от помощи медиков.

В одном из кафе Зеленограда мужчина устроил драку и в ходе конфликта выстрелил в своего оппонента из травматического оружия.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого и для дальнейшего разбирательства передали сотрудникам полиции, — передаёт "Интерфакс" сообщение Росгвардии.

Отмечается, что потерпевший отказался от помощи медиков. Оружие было изъято.

Ранее Лайф сообщал, что в калифорнийской синагоге произошла стрельба.

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