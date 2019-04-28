Посетитель кафе в Зеленограде устроил стрельбу

В одном из кафе Зеленограда мужчина устроил драку и в ходе конфликта выстрелил в своего оппонента из травматического оружия.
— Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого и для дальнейшего разбирательства передали сотрудникам полиции, — передаёт "Интерфакс" сообщение Росгвардии.
Отмечается, что потерпевший отказался от помощи медиков. Оружие было изъято.
Ранее Лайф сообщал, что в калифорнийской синагоге произошла стрельба.
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