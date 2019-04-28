Москвичей предупредили об активизации змей в парках

Герпетолог напомнил, что укус чешуйчатых особо опасен для детей, аллергиков и пожилых людей.

Жителей Москвы предупреждают об агрессивных змеях в столичных парках. Как сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на герпетолога Ивана Ермолова, враждебное поведение пресмыкающихся связано с тем, что у них начался брачный период.

— Змеи уже давно проснулись, они уже активно размножаются. Сейчас, собственно, самый-самый разгар гона, период случек так называемый, — говорит он.

Укус змеи, как отмечает Ермолов, особо опасен для детей, аллергиков и пожилых людей. Активность сейчас наблюдается у гадюк, но, по словам герпетолога, их укусы редко являются смертельными. В основном они неприятные.

Зоолог также отмечает, что лучше не контактировать со змеёй, если человек не знает её разновидность.

Ранее сообщалось, что в подмосковной деревне Городище Ступинского района двенадцатилетнего мальчика укусила неопознанная змея. Подросток сам схватил змею тёмной окраски, принял за безобидную. Ребёнок госпитализирован.