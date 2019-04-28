Умер соавтор программы по ликвидации ядерного оружия в СССР

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Умер соавтор программы по ликвидации ядерного оружия в СССР

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Экс-сенатор США Ричард Лугар — эксперт в области нераспространения ядерного вооружения — скончался на 88-м году жизни. Как сообщает CNN, Лугар умер в больнице.

Ричард Лугар был одним из авторов программы по утилизации ядерного и химического оружия, снятого с вооружения в СССР. Она была названа по именам создаталей: программа Нанна — Лугара. Она предполагала помощь со стороны США странам бывшего СССР в утилизации такого вооружения.

В том числе в результате действия этой программы Украина, Казахстан и Белоруссия стали безъядерными. На неё было направлено около пяти миллиардов долларов.

Сегодня в Кремле заявили о готовности России к диалогу по ядерному разоружению.

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