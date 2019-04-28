Екатеринбург на Пасху завалило снегом

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Екатеринбург на Пасху завалило снегом

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Фото: © vk.com/[ТЕ] Типичный Екатеринбург

По прогнозам синоптиков, осадки и минусовые температуры ожидаются в столице Урала и в понедельник.

Снегопад, начавшийся в Свердловской области в выходные, сегодня обрушился на Екатеринбург. Пользователи Сети выкладывают фотографии автомобилей, занесённых снегом, и рассказывают о километровых пробках.

Так, сообщество "Екатеринбург — Серов (Online)" сообщает, что непогода стала причиной множества ДТП на Серовском тракте. Потому что многие водители уже поменяли зимнюю резину на летнюю и не могли даже заехать на подъём.

<p>Фото: © vk.com / <a href="https://vk.com/wall-165756469_21532" target="_blank"><strong><ins>ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)</ins></strong></a></p>

Снег превратился на дороге в вязкую кашу.

<p>Фото: © vk.com / <a href="https://vk.com/wall-165756469_21522 " target="_blank"><strong><ins>ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)</ins></strong></a></p>

А подписчик "Типичного Екатеринбурга" рассказал, что дозвониться до спасателей сложно. Ему пришлось стоять на трассе Екатеринбург — Невьянск четыре часа.

Несмотря на плохую погоду, празднование Пасхи сегодня там удалось. Кондитеры города испекли кулич рекордного размера и раздали его тысячам желающих.

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