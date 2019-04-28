Екатеринбург на Пасху завалило снегом

По прогнозам синоптиков, осадки и минусовые температуры ожидаются в столице Урала и в понедельник.

Снегопад, начавшийся в Свердловской области в выходные, сегодня обрушился на Екатеринбург. Пользователи Сети выкладывают фотографии автомобилей, занесённых снегом, и рассказывают о километровых пробках.

Так, сообщество "Екатеринбург — Серов (Online)" сообщает, что непогода стала причиной множества ДТП на Серовском тракте. Потому что многие водители уже поменяли зимнюю резину на летнюю и не могли даже заехать на подъём.

Снег превратился на дороге в вязкую кашу.

А подписчик "Типичного Екатеринбурга" рассказал, что дозвониться до спасателей сложно. Ему пришлось стоять на трассе Екатеринбург — Невьянск четыре часа.

Несмотря на плохую погоду, празднование Пасхи сегодня там удалось. Кондитеры города испекли кулич рекордного размера и раздали его тысячам желающих.