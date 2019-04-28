Туристический автобус перевернулся в Мексике, погибли 11 человек

Ещё 18 пассажиров были доставлены в больницу с ранениями различных степеней тяжести.

В муниципалитете Рио-Гранде в Мексике перевернулся туристический автобус с 40 пассажирами, погибли одиннадцать человек. По данным местных СМИ, среди них трое несовершеннолетних.

Ещё 18 человек доставлены в больницу с ранениями различных степеней тяжести. Отмечается, что транспортное средство следовало из мексиканской столицы в расположенный на севере страны город Торреон. Причиной смертельного ДТП могло стать то, что водитель заснул за рулём.

🚨#AlMomento aumenta a once víctimas del accidente de autobús en Río Grande, Zac., está madrugada. pic.twitter.com/JrttOlADzR — PC Estatal Zacatecas (@PCEstatalZac) 28 апреля 2019 г.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские и пожарные, устанавливаются обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что на автошоу в Орле во время дрифта водитель не справился с управлением и влетел в толпу зрителей.