Туристический автобус перевернулся в Мексике, погибли 11 человек

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Туристический автобус перевернулся в Мексике, погибли 11 человек

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Ещё 18 пассажиров были доставлены в больницу с ранениями различных степеней тяжести.

В муниципалитете Рио-Гранде в Мексике перевернулся туристический автобус с 40 пассажирами, погибли одиннадцать человек. По данным местных СМИ, среди них трое несовершеннолетних.

Ещё 18 человек доставлены в больницу с ранениями различных степеней тяжести. Отмечается, что транспортное средство следовало из мексиканской столицы в расположенный на севере страны город Торреон. Причиной смертельного ДТП могло стать то, что водитель заснул за рулём.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские и пожарные, устанавливаются обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что на автошоу в Орле во время дрифта водитель не справился с управлением и влетел в толпу зрителей.

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