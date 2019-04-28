В Сызрани молния подожгла деревянный дом

Семейную пару с ребёнком, не дожидаясь пожарной бригады, начали спасать прохожие.

В Сызрани из-за удара молнии сгорел деревянный дом. Разряд ударил в металлическую крышу, а после загорелись опилки в кровле. От удара сгорел телевизор на втором этаже, начался пожар.

Во время ЧП в доме находилась семейная пара с дочерью. Их, не дожидаясь пожарных, спасли прохожие.

— Был очень сильный треск. Всех оглушило, — передаёт слова жильца телекомпания КТВ-ЛУЧ.

Отмечается, что площадь возгорания составила 50 квадратных метров. С огнём боролись девятнадцать пожарных.

Ранее Лайф сообщал, что в Афинах четыре человека пострадали при попадании молнии в акрополь.