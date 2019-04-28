Двухчасовой ливень превратил улицы Воронежа в реки

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Двухчасовой ливень превратил улицы Воронежа в реки

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Причиной подтопления улиц стало то, что с потоками воды не справилась ливневая канализация.

Жители Воронежа в соцсетях публикуют последствия сильного двухчасового дождя — многие улицы стали просто непроходимыми для пешеходов.

<p>Фото:© vk.com / <a href="https://vk.com/wall-10889156_654100" target="_blank"><strong><ins>Мой и твой Воронеж</ins></strong></a></p>

Совершенно непроходимой на время стала улица Комиссаржевской на отрезке между Кольцовской и Студенческой. А также — на улице Космонавтов. То же самое происходит на улице Циолковского рядом с авиазаводом и на улице Моисеева. Улица Маршала Неделина тоже стала непроходима на отдельных участках, — сообщает "Вести Воронеж".

В городской администрации заверили, что если вода не уйдёт в ливнёвки сама, на место будет отправлена спецтехника.

В первой половине дня сообщество во "ВКонтаке" "Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы" рассказывало, что к городу приближаются облака, образовавшие шкваловый ворот (грозовой вал).

<p>Фото: © instagram.com/<a href="https://www.instagram.com/p/BwzMQMXAJ7w/" target="_blank">irabesk</a></p>

Ранее сегодня Лайф рассказывал о другом проявлении непогоды в регионах России. В Екатеринбурге — столице Уральского федерального округа — начался снегопад, которой продолжится ещё один день.

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