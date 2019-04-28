Двухчасовой ливень превратил улицы Воронежа в реки

Причиной подтопления улиц стало то, что с потоками воды не справилась ливневая канализация.

Жители Воронежа в соцсетях публикуют последствия сильного двухчасового дождя — многие улицы стали просто непроходимыми для пешеходов.

— Совершенно непроходимой на время стала улица Комиссаржевской на отрезке между Кольцовской и Студенческой. А также — на улице Космонавтов. То же самое происходит на улице Циолковского рядом с авиазаводом и на улице Моисеева. Улица Маршала Неделина тоже стала непроходима на отдельных участках, — сообщает "Вести Воронеж".

В городской администрации заверили, что если вода не уйдёт в ливнёвки сама, на место будет отправлена спецтехника.

В первой половине дня сообщество во "ВКонтаке" "Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы" рассказывало, что к городу приближаются облака, образовавшие шкваловый ворот (грозовой вал).

Ранее сегодня Лайф рассказывал о другом проявлении непогоды в регионах России. В Екатеринбурге — столице Уральского федерального округа — начался снегопад, которой продолжится ещё один день.