Более 270 человек умерли при подсчёте голосов на выборах в Индонезии

Ещё более 1,8 тысячи представителей избирательных комиссий были госпитализированы.

В Индонезии 272 человека скончались во время подсчёта голосов на всеобщих выборах, которые состоялись 17 апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны Ариеф Прио Сусанто.

— По меньшей мере 272 человека, работавших на избирательных участках, скончались. Причиной гибели в большинстве случаев стало переутомление, — сказал он.

По его словам, ещё более 1,8 тысячи работников избирательных комиссий были доставлены в больницы. Власти пообещали выделить компенсации семьям погибших.

Ранее сообщалось, что во время подсчёта голосов умерли 54 представителя избиркома, ещё 32 — были госпитализированы.

В Индонезии состоялись одни из самых масштабных в мире выборов. Граждане выбирали президента, членов парламента, а также местных законодателей. По всей стране было открыто более 813 тысяч избирательных участков. На выборах проголосовало свыше 80% из 193 млн человек, имеющих на это право. Обработка бюллетеней продолжается до сих пор. Результаты должны быть объявлены не позднее 22 мая.