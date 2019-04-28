Украина впервые за последние годы передала Благодатный огонь Донецку

Он был доставлен в Киев из Иерусалима самолётом, а уже оттуда отправлен по стране.

Впервые с 2014 года в Донецк передали доставленный на Украину Благодатный огонь из Иерусалима, рассказал сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский.

Накануне огонь доставили прямым рейсом из Иерусалима в киевский аэропорт Борисполь.

— Впервые с 2014 года — с начала боевых действий на востоке Украины — Благодатный огонь, привезённый в Киев из Иерусалима, был передан и в Донецк, — сообщил Новинский на своей странице в "Фейсбуке".

Он также добавил, что передача огня — символ единства украинцев.

— Мы остаёмся едиными, как бы нас ни пытались разъединить, — пишет Новинский.

Накануне Пасхи Благодатный огонь доставили спецрейсом и в Москву. Его доставили в храм Христа Спасителя к ночной службе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.