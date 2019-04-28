Собчак похвасталась поклонникам, что сидела на коленях у Зеленского

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Собчак похвасталась поклонникам, что сидела на коленях у Зеленского

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Также телеведущая поздравила украинский народ с избранием молодого президента страны.

Телеведущая Ксения Собчак похвасталась своим поклонникам, что ей давно удалось посидеть на коленях у новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Это произошло во время юмористического номера.

Теперь я действительно могу говорить, что сидела на коленках у президента! Вот уж действительно, неисповедимы пути Господни, — написала журналистка на своей странице в "Инстаграме" и прикрепила видео выступления.

Также телеведущая поздравила украинский народ с избранием молодого лидера.

Ранее Собчак раскритиковала Бузову за концерты "для бедных".

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