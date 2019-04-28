В Башкирии сильный ураган повредил более 20 зданий

В Аургазинском районе Башкортостана ветер повредил крыши более 20 зданий в 13 населённых пунктах. Об этом сообщает центр МЧС по Республике Башкортостан.
— В тринадцати населённых пунктах повреждена кровля 12 частных жилых домов, трёх социально значимых объектов, трёх объектов ЖКХ, — сообщили в пресс-службе.
Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники и спецтехника МЧС.
По данным газеты "Аургазинский вестник", в результате урагана были повреждены кровли зданий, машины, а также разрушены теплицы.
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