В Башкирии сильный ураган повредил более 20 зданий

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В Башкирии сильный ураган повредил более 20 зданий

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Фото: © Пресс-служба МЧС по Республике Башкоростан

Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники МЧС, в регионе действует штормовое предупреждение.

В Аургазинском районе Башкортостана ветер повредил крыши более 20 зданий в 13 населённых пунктах. Об этом сообщает центр МЧС по Республике Башкортостан.

В тринадцати населённых пунктах повреждена кровля 12 частных жилых домов, трёх социально значимых объектов, трёх объектов ЖКХ, — сообщили в пресс-службе.

Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники и спецтехника МЧС.

По данным газеты "Аургазинский вестник", в результате урагана были повреждены кровли зданий, машины, а также разрушены теплицы.

Нужно отметить, что это не единственный "сюрприз" погоды в России на сегодня. Екатеринбург завалило снегом, а улицы Воронежа превратились в реки из-за ливня.

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