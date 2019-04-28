Трамп попросил американцев привиться от кори

На прошлой неделе Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщили о 695 отдельных случаях заболевания корью в 22 штатах.

Американский лидер Дональд Трамп обратился к гражданам США с просьбой сделать прививку от кори, поскольку количество случаев заболевания корью достигло самого высокого уровня с 2000 года. Обращение президента США приводит Reuters.

Ещё в начале апреля Центры по контролю и профилактике заболеваний фиксировали почти в два раза меньше случаев заболевания корью. А несколько лет назад американские врачи и вовсе сообщали, что болезнь в Штатах побеждена.

Вирус кори является проблемой не только для США. Так, Украину назвали источником эпидемии кори в Европе. А московский университет НИУ ВШЭ не пустил на занятия более 500 учащихся просто потому, что они не имели прививок от кори.