Британский аэропорт оказался заблокирован из-за беспилотника

Перенаправить пришлось несколько самолётов, пока службы безопасности изучали ситуацию.

Несколько рейсов сегодня были перенаправлены из лондонского аэропорта Гатвик в соседнюю воздушную гавань Станстед. Причиной этого стал дрон, который кружил около аэропорта. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

О беспилотнике стало известно после сообщения экипажа одного из самолётов. Капитан воздушного судна EasyJet, летевшего из Амстердама, сообщил, что увидел дрон недалеко от самолёта.

В итоге в Станстед были перенаправлены также рейсы из Барселоны и Ираклиона.

Раннее Лайф сообщал, как кружащие над аэропортом Гатвик дроны заблокировали работу авиавокзала на полтора дня.