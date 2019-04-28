Умер создатель Ил-76 и Ил-96

Скончался советский и российский авиаконструктор Генрих Новожилов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.
— К большому сожалению, сегодня умер знаменитый авиаконструктор, создатель таких самолетов, как Ил-76 и Ил-96, Генрих Васильевич Новожилов, — сказал собеседник агентства.
Генрих Новожилов 35 лет занимал пост генерального конструктора Авиационного комплекса имени С.В. Ильюшина. Кроме Ил-76 и Ил-96 он участвовал в создании пассажирского Ил-14, штурмовика Ил-40, реактивного Ил-46, бомбардировщика Ил-54 и других самолётов.
Новожилов — дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии.
Напомним, что совсем недавно совершил свой первый полёт новый самолёт АК имени Ильюшина — Ил-112, который был полностью создан уже после развала СССР.
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