Патриарх Кирилл попросил верующих не опускать руки перед выпавшими испытаниями

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своей пасхальной проповеди в храме Христа Спасителя в Москве попросил верующих "не сбрасывать с себя подвиг". Цитаты из проповеди приводит РИА "Новости".

— Подвиг — чрезвычайно важное измерение нашей жизни, и потому не надо сбрасывать с себя подвиг, не нужно разрушать свою личность, ослаблять свои силы только лишь потому, что выпали на долю какие-то испытания, — высказался патриарх.

— Укрепляемые верой, божественной благодатью, которая даруется нам в церкви, мы можем совершать не просто добрые дела, но такие добрые дела, которые нас двигают вперёд и вверх, и, может быть, как это бывает в большинстве случаев, — тех, кто рядом с нами, — добавил предстоятель РПЦ.

Патриарх Кирилл привёл в пример родителей больных детей, которые находятся в Морозовской больнице. Маленькие пациенты находятся на грани жизни и смерти, но родители "зарабатывают не просто царствие небесное для себя, а создают непреходящую ценность своим подвигом", высказался патриарх.

Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя, которое проводил патриарх Кирилл, посетил президент России Владимир Путин, а также председатель правительства Дмитрий Медведев с супругой. На мероприятии патриарх раскритиковал современную "светскую" культуру и освятил икону, созданную на средства Путина для храма ВС РФ.