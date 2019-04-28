В Испании завершено голосование на выборах в парламент

Избиратели были очень активными — явка в стране составила более шестидесяти процентов.

В Испании закончилось голосование на досрочных выборах в Генеральные кортесы (двухпалатный парламент).

По данным на 18:00 (19:00 мск), общая явка превысила 60%. По итогам выборов в нижнюю палату парламента войдёт 350 депутатов, а также 208 сенаторов — в верхнюю.

Более 36 миллионов испанцев обладают правом голоса, из них два миллиона проживают за территорией государства.

Всеобщие выборы в парламент должны были состояться в 2020 году. Однако ранее Конгресс депутатов не утвердил предложенный правительством план бюджета и премьер-министр Испании объявил о проведении досрочных выборов.