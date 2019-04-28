В Канаде 7,7 тыс. человек покинули дома из-за сильнейшего половодья

Сейчас от разлива рек в Квебеке пострадало уже более пяти с половиной тысяч жилых строений.

Свыше 7,7 тысячи человек пришлось покинуть свои дома в провинции Квебек, Канада, из-за разлива рек, который был вызван весенним половодьем. Об этом информирует телеканал CTV.

— Никто не пострадал, все люди в безопасности, и это самое главное, — сказала министр общественной безопасности региона Женевьев Гибо.

Так, несколько тысяч человек получили приказ на эвакуацию в городе Сен-Март-сюр-ле-Лак, расположенном в 50 километрах к востоку от Монреаля, где вода прорвала дамбу. Ранее сообщалось также об угрозе прорыва дамбы на реке Руж примерно в 140 километрах к западу от Монреаля. Из опасных мест было вывезено около 250 жителей. Сейчас от разлива рек в Квебеке пострадало уже более 5,5 тысячи жилых домов.

На этой неделе из-за половодья власти Монреаля и Оттавы объявили о введении режима ЧП, что позволило администрациям привлекать для ликвидации возможных последствий стихии вооружённые силы, а также средства из федерального бюджета. В столицу прибыло около 400 военнослужащих, которые вместе с добровольцами соорудили защитные дамбы вдоль берегов реки Оттавы. Об эвакуации жителей приречных районов на данный момент не сообщалось.

Также сложная ситуация с половодьем в этом году сложилась в провинциях Манитоба и Нью-Брансуик.