В ЮАР приземлился Boeing 767 с горящим двигателем

Читайте также

В ЮАР приземлился Boeing 767 с горящим двигателем

14

Возгорание могло произойти из-за столкновения с птицей, другие подробности пока не сообщаются.

Самолёт Boeing 767 авиакомпании Air Zimbabwe, двигатель которого загорелся во время полёта, благополучно приземлился в аэропорту Тамбо, близ Йоханнесбурга, ЮАР. Об этом сообщила газета The Sun.

Во время выполнения рейса Йоханнесбург — Хараре двигатель самолёта Boeing 767 загорелся. Предположительно, возгорание могло произойти из-за столкновения с птицей. Другие подробности пока не сообщаются.

Ранее у самолёта рейса Москва — Махачкала загорелся двигатель перед взлётом.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×