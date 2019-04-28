В ЮАР приземлился Boeing 767 с горящим двигателем

Возгорание могло произойти из-за столкновения с птицей, другие подробности пока не сообщаются.

Самолёт Boeing 767 авиакомпании Air Zimbabwe, двигатель которого загорелся во время полёта, благополучно приземлился в аэропорту Тамбо, близ Йоханнесбурга, ЮАР. Об этом сообщила газета The Sun.

Во время выполнения рейса Йоханнесбург — Хараре двигатель самолёта Boeing 767 загорелся. Предположительно, возгорание могло произойти из-за столкновения с птицей. Другие подробности пока не сообщаются.

Ранее у самолёта рейса Москва — Махачкала загорелся двигатель перед взлётом.