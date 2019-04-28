В ЮАР приземлился Boeing 767 с горящим двигателем

#Gauteng / Johannesburg Passenger Aircraft Engine on Fire | Air #Zimbabwe Boeing 767 landed safely on Denel side of OR Tambo @TimesLIVE #PlaneFire #ZimbabweanAirline pic.twitter.com/IMgUX6ICre— Orrin Singh (@orrin417) April 28, 2019
Самолёт Boeing 767 авиакомпании Air Zimbabwe, двигатель которого загорелся во время полёта, благополучно приземлился в аэропорту Тамбо, близ Йоханнесбурга, ЮАР. Об этом сообщила газета The Sun.
Во время выполнения рейса Йоханнесбург — Хараре двигатель самолёта Boeing 767 загорелся. Предположительно, возгорание могло произойти из-за столкновения с птицей. Другие подробности пока не сообщаются.
Ранее у самолёта рейса Москва — Махачкала загорелся двигатель перед взлётом.
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