На Шри-Ланке запретили ходить в закрывающей лицо одежде

Такие меры были предприняты из-за серии терактов, совершённых в стране 21 апреля.

На фоне внутренней нестабильности на Шри-Ланке, президент страны Майтрипала Сирисена издал указ о запрете публичного ношения любого элемента одежды, мешающего определить личность человека по лицу. Об этом сообщает портал News 1st.

— Запрет вступает в силу завтра (29 апреля). Этот шаг был предпринят президентом в соответствии с регламентом чрезвычайного положения, — говорится в сообщении.

Напомним, в пасхальное воскресение, 21 апреля произошла серия терактов. Восемь взрывов прогремели в гостиницах и католических храмах прямо во время службы. По предварительным данным погибли 359 человек, однако позже оказалось, что цифры были по ошибке завышены медиками, в настоящий момент речь идёт об около 250 погибших.

Ранее Лайф сообщал, что полиция ликвидировала отца предполагаемого организатора взрывов в Шри-Ланке, до этого были задержаны двое главных подозреваемых по делу, а также люди их укрывавшие.