Реставраторы советуют Макрону отказаться от спешки при восстановлении Нотр-Дама

По их мнению, упрощение законодательства и ускорение процесса реставрации ради кратчайших сроков может негативно сказаться на результате.

Специалисты по культурному наследию со всего мира — реставраторы, архитекторы, профессора вузов — призывают президента Франции Эмманюэля Макрона отказаться от идеи поспешного восстановления собора Парижской Богоматери и заняться его полноценной реставрацией, уже зарегистрировано более тысячи подписей под документом.

Как передаёт газета Le Figaro, достаточно громкие обещания французского лидера за пять лет восстановить историческое здание и сделать его "ещё красивее" вызывают обеспокоенность и изумление в профессиональном сообществе. Во-первых, такие сжатые сроки могут сказаться на качестве работ. Во-вторых, пока даже неизвестно, сколько нужно восстанавливать. Сначала необходимо "определить наилучший путь для ведения работ и только после этого устанавливать сроки".

Экспертов также настораживает и пугает намерение властей пересмотреть законодательство и временными мерами отменить некоторые пункты профильных регламентов при проведении реставрационных работ. Это нужно для ускорения процесса реставрации, однако есть опасения, что это может сказаться на качестве работ.

— Мы понимаем, что календарь политических событий заставляет в данном случае действовать быстро. Понимаем, насколько отрицательно влияет на образ Франции вид сильно пострадавшего от пожара собора. Но важность того, что должно произойти с храмом в предстоящие годы, заставляет нас забыть о каких-либо подобных сроках. Важность этих работ значительно превосходит цели борьбы за политические мандаты — и не по ним, а именно по тем результатам, которые будут получены [при реставрации], о нас будут судить последующие поколения, — написали реставраторы французскому лидеру.

Напомним, мощный пожар охватил один из главных символов Парижа вечером 15 апреля. Спустя пару часов рухнули крыша и знаменитый шпиль здания. Оказалось, что в городе нет пожарных самолётов, а вертолётами тушить сочли слишком опасным для многовековых стен.

В итоге собор горел до утра следующего дня. Терновый венец Христа и другие реликвии удалось спасти, несущие конструкции также уцелели.