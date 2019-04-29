Президент Туркмении зачитал рэп про коня

Главе государства аккомпанировал и подпевал его внук — Керимгулы, который также является автором музыки.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прочитал рэп про ахалтекинского жеребёнка по кличке Ровач (Благополучный), родившегося в первый день 2019 года, сообщает Туркменское телевидение.

Туркменский лидер прочитал трек своего сочинения на праздничных скачках в честь Национального праздника туркменского коня в Международном конноспортивном комплексе. Автор музыки — его внук Керимгулы. Он же аккомпанировал и подпевал высокопоставленному деду.

В песне рассказывается, что жеребёнок Ровач является вестником благополучия для всей страны, а также источником вдохновения.

Гурбангулы Бердымухамедов получил жеребёнка в дар от имени личного состава МВД страны в начале года.

Президент Туркменистана второй раз публично читает рэп. В июле прошлого года он и его внук исполнили композицию "Спортивный Туркменистан". Тогда автором текста также был президент, а музыку написал внук.