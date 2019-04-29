Пушков прокомментировал слова Зеленского о "миссии" Украины

По мнению сенатора, сейчас Незалежная похожа скорее на пугало, чем на пример демократического государства.

Российский сенатор Алексей Пушков ответил на слова новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского о миссии Украины "служить примером демократии для постсоветских стран".

Пушков посоветовал Зеленскому в первую очередь судить виновных в "резне в Одессе", а затем — ответственных за обстрелы в Донбассе, а также запретить "своих нацистов".

— Пока Украина — это пугало, а не пример, — добавил сенатор.

Ранее Владимир Зеленский высказался об упрощённой процедуре получения российского гражданства для жителей Донбасса. Он посоветовал не "соблазнять граждан Украины" паспортами и заявил, что страна готова предоставить гражданство "всем, кто готов бороться за свободу".